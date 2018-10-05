ЕС и Россия провели консультации по безопасности полётов

Представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба российского постпредства при ЕС.

Как отмечается, двусторонние технические консультации были посвящены полётам российских авиакомпаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов в аэропорты стран — участниц программы SAFA.

«Представители Еврокомиссии отметили продолжающуюся положительную тенденцию повышения безопасности полётов, выполняемых российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули высокую эффективность проведения встреч в таком формате, добавили в пресс-службе.

Ранее в МИД России прокомментировали заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой.