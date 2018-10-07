Эксперт прокомментировал победу партии «Согласие» на выборах сейма Латвии

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Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН прокомментировал победу партии «Согласие» на выборах сейма Латвии.
Эксперт прокомментировал победу партии «Согласие» на выборах сейма Латвии
  • Reuters

По словам эксперта, такой сдвиг в сторону социал-демократов говорит о том, что необходимо что-то делать, поскольку курс современной Латвии не является эффективным и гармоничным.

«Основным направлением этого курса был разрыв связей с восточным соседом, даже несмотря на очевидные экономические издержки, односторонняя ориентация на Запад, блоковая политика в ЕС и НАТО, русофобия в различных проявлениях во внешней и внутренней политике», — сказал Воронов.

Со своей стороны, политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что пока трудно говорить, сможет ли лидер «Согласия», мэр Риги Нил Ушаков создать какую-либо коалицию, а его победа сама по себе напоминает успехи правых евроскептических партий ЕС.

«Но вообще мы видим, что, когда некая политическая партия, занимающая критическую позицию по отношению к европейскому мейнстриму, занимает первое место, это не даёт абсолютного большинства», — отметил он.

Ранее Ушаков прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии.

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