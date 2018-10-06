Мэр Риги прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии
- Reuters
«Мне кажется, что ни одна комбинация без «Согласия» не будет дееспособной и стабильной», — цитирует Ушакова ЛЕТА.
Ušakovs: Neviena iespējamas koalīcijas kombinācija bez "Saskaņas" nebūs rīcībspējīga un stabila— LETA live (@LETA_live) 6 octobre 2018
При этом Ушаков отметил, что итоговые результаты могут существенно отличаться от первых данных экзитполов.
6 октября в Латвии состоялись выборы в сейм (парламент). Согласно обнародованным ранее данным экзитпола, партия «Согласие» лидирует на выборах с 19,4% голосов.