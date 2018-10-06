Мэр Риги прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии

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Ни одна из комбинаций будущей правящей коалиции в Латвии не будет стабильной без партии «Согласие». Такое мнение выразил её лидер и мэр Риги Нил Ушаков, комментируя первые результаты экзитполов.
Мэр Риги прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии
  • Reuters

«Мне кажется, что ни одна комбинация без «Согласия» не будет дееспособной и стабильной», — цитирует Ушакова ЛЕТА.

При этом Ушаков отметил, что итоговые результаты могут существенно отличаться от первых данных экзитполов.

6 октября в Латвии состоялись выборы в сейм (парламент). Согласно обнародованным ранее данным экзитпола, партия «Согласие» лидирует на выборах с 19,4% голосов. 

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