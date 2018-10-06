Опубликованы данные экзитполов на выборах в сейм Латвии

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Партия «Согласие» лидирует на выборах в сейм (парламент) Латвии с 19,4% голосов, свидетельствуют данные экзитпола.
Опубликованы данные экзитполов на выборах в сейм Латвии
  • Reuters

По данным экзитпола, за партию «Для развития — за!» отдали свои голоса 13,4% избирателей, за национальное объединение «Всё для Латвии!» — 12,6%, за Новую консервативную партию — 12,4%.

Ранее сообщалось, что в Латвии завершилось голосование на парламентских выборах.

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