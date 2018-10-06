Опубликованы данные экзитполов на выборах в сейм Латвии
- Reuters
🔴 Vēlētāju aptauja pie 13.Saeimas vēlēšanu iecirkņiem liecina, ka lielāko vēlētāju atbalstu varētu būt guvusi partija @SaskanaOnline, @AttistibaiPar un @VL_TBLNNK. #Vēlēšanas2018pic.twitter.com/mhAmGNcAz7— LTV Panorama (@ltvpanorama) 6 octobre 2018
По данным экзитпола, за партию «Для развития — за!» отдали свои голоса 13,4% избирателей, за национальное объединение «Всё для Латвии!» — 12,6%, за Новую консервативную партию — 12,4%.
Ранее сообщалось, что в Латвии завершилось голосование на парламентских выборах.