Эрдоган заявил об отказе Турции брать кредиты у МВФ

Турция не намерена больше пользоваться кредитами Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как сообщает Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция закрыла главу МВФ, чтобы не открывать её снова», — сказал Эрдоган в своём заключительном выступлении на заседании правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, Турция «далека от необходимости» в кредите или технической помощи со стороны МВФ.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что у Киева есть шанс получить новый транш МВФ в 2018 году. Согласно требованиям МВФ, украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН выразил мнение, что выполнять условия нет смысла, поскольку фонд не помог ни одной стране.