Эрдоган заявил об отказе Турции брать кредиты у МВФ

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Турция не намерена больше пользоваться кредитами Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как сообщает Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил об отказе Турции брать кредиты у МВФ
  • Reuters

«Турция закрыла главу МВФ, чтобы не открывать её снова», — сказал Эрдоган в своём заключительном выступлении на заседании правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, Турция «далека от необходимости» в кредите или технической помощи со стороны МВФ.

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что у Киева есть шанс получить новый транш МВФ в 2018 году. Согласно требованиям МВФ, украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН выразил мнение, что выполнять условия нет смысла, поскольку фонд не помог ни одной стране.

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