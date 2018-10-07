Израильские ВВС нанесли удар по территории сектора Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по группе палестинцев в секторе Газа из-за запуска воздушных шаров с горючими веществами с территории региона.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Самолёт ВВС Израиля нанёс удар по группе террористов в южной части сектора Газа, которые осуществляли запуск горящих воздушных шаров в сторону израильской территории», — указывается в заявлении в Twitter.

По данным военных, «на протяжении месяцев» со стороны сектора Газа запускаются воздушные шары с горючими веществами. Как отметили в пресс-службе, из-за них сгорели 8000 акров «израильской земли», погибли 100 животных.



Ранее сообщалось, что на востоке сектора Газа в результате столкновений между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.