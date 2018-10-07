Израильские ВВС нанесли удар по территории сектора Газа

Короткая ссылка
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по группе палестинцев в секторе Газа из-за запуска воздушных шаров с горючими веществами с территории региона.
Израильские ВВС нанесли удар по территории сектора Газа
  • Reuters

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Самолёт ВВС Израиля нанёс удар по группе террористов в южной части сектора Газа, которые осуществляли запуск горящих воздушных шаров в сторону израильской территории», — указывается в заявлении в Twitter.

По данным военных, «на протяжении месяцев» со стороны сектора Газа запускаются воздушные шары с горючими веществами. Как отметили в пресс-службе, из-за них сгорели 8000 акров «израильской земли», погибли 100 животных. 

Ранее сообщалось, что на востоке сектора Газа в результате столкновений между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить