Эксперт оценил заявление Райс о способе «сдерживания России»

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о способе «сдерживания России».
Эксперт оценил заявление Райс о способе «сдерживания России»
  • Reuters

«Посмотрите любую дискуссию о вероятности применения вооруженных сил в конфликтах. Военные всегда осторожны, а гражданские машут шашками», — заявил эксперт.

По его словам, Райс не знает никаких других способов отстаивать интересы своей страны, кроме как военной угрозы по любому поводу.

Рябов также отметил, что с Россией невозможно разговаривать на языке силы.

Ранее Райс заявила, что для «сдерживания России» необходима поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

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