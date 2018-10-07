Британские музыканты выступили против брексита в открытом письме Мэй

Деятели музыкальной индустрии Великобритании направили премьеру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против брексита.

Как сообщает The Guardian, письмо, автором которого является ирландский музыкант Боб Гелдоф, подписали такие известные исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн и Стинг.

В частности, в письме говорится, что выход Британии из ЕС нанесёт непоправимый ущерб культурному влиянию страны.

Ранее Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.