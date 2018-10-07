Британские музыканты выступили против брексита в открытом письме Мэй

Короткая ссылка
Деятели музыкальной индустрии Великобритании направили премьеру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против брексита.
Британские музыканты выступили против брексита в открытом письме Мэй
  • Reuters

Как сообщает The Guardian, письмо, автором которого является ирландский музыкант Боб Гелдоф, подписали такие известные исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн и Стинг.

В частности, в письме говорится, что выход Британии из ЕС нанесёт непоправимый ущерб культурному влиянию страны.

Ранее Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС будет успешным независимо от результатов переговоров.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом в Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить