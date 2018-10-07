Абэ выразил надежду на продолжение работы с Минэкономразвития России

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с главой Министерства экономического развития России Максимом Орешкиным выразил надежду, что российский министр продолжит «играть важную роль» в развитии отношений двух стран.
Абэ выразил надежду на продолжение работы с Минэкономразвития России
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер Абэ отметил ряд достигнутых на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года результатов, в частности, конкретизацию плана сотрудничества из восьми пунктов, а также подчеркнул роль господина Орешкина», — говорится в сообщении японского МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что министр Орешкин «выразил надежду на дальнейшее развитие японо-российских отношений, в частности реализации сотрудничества между Россией и Японией в различных сферах».

Он также отметил важность гуманитарных обменов и «конкретизации плана сотрудничества из восьми пунктов».

Ранее Орешкин обсудил с Абэ экономическое сотрудничество России и Японии. Встреча прошла во время Международного форума науки и технологии в обществе.

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