Трамп заявил о скором подписании назначения Кавано в Верховный суд

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Президент США Дональд Трамп подздравил Бретта Кавано с избранием на должность судьи Верховного суда и заявил, что скоро подпишет документы о его назначении.

«Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего замечательного кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединённых Штатов. Позже сегодня я подпишу его назначение, и он будет официально приведён к присяге. Очень волнительно!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сенат США утвердил Бретта Кавано в должности судьи Верховного суда страны на фоне протестов против его кандидатуры.

Обсуждение его выдвижения на должность судьи в сенате стало одним из самых скандальных. Несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. 

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