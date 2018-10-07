Трамп заявил о скором подписании назначения Кавано в Верховный суд
«Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего замечательного кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединённых Штатов. Позже сегодня я подпишу его назначение, и он будет официально приведён к присяге. Очень волнительно!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее сенат США утвердил Бретта Кавано в должности судьи Верховного суда страны на фоне протестов против его кандидатуры.
Обсуждение его выдвижения на должность судьи в сенате стало одним из самых скандальных. Несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы.