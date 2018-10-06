Сенат утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда США

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Сенат США утвердил Бретта Кавано в должности судьи Верховного суда страны на фоне протестов против его кандидатуры.
Сенат утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда США
  • Reuters
  • © Mary F. Calvert

Его кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом.

Во время голосования за Кавано высказались большинство из 100 сенаторов.

При этом отмечается, что голосование сопровождалось выкриками против кандидатуры Кавано.

Обсуждение его выдвижения на должность судьи в сенате стало одним из самых скандальных за последние годы. Несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. 

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в двух офисных зданиях конгресса США 302 протестующих против Кавано.

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