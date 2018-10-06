Сенат утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда США
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Его кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом.
Во время голосования за Кавано высказались большинство из 100 сенаторов.
BREAKING: Enough senators have voted for Brett Kavanaugh to assure his Supreme Court confirmation, vote still underway— The Associated Press (@AP) 6 октября 2018 г.
При этом отмечается, что голосование сопровождалось выкриками против кандидатуры Кавано.
Обсуждение его выдвижения на должность судьи в сенате стало одним из самых скандальных за последние годы. Несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в двух офисных зданиях конгресса США 302 протестующих против Кавано.