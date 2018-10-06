Сенат утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда США

Сенат США утвердил Бретта Кавано в должности судьи Верховного суда страны на фоне протестов против его кандидатуры.

Его кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом.

Во время голосования за Кавано высказались большинство из 100 сенаторов.

BREAKING: Enough senators have voted for Brett Kavanaugh to assure his Supreme Court confirmation, vote still underway — The Associated Press (@AP) 6 октября 2018 г.

При этом отмечается, что голосование сопровождалось выкриками против кандидатуры Кавано.

Обсуждение его выдвижения на должность судьи в сенате стало одним из самых скандальных за последние годы. Несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в двух офисных зданиях конгресса США 302 протестующих против Кавано.