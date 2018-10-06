СМИ: Сирийская оппозиция начала вывод тяжёлых вооружений из Идлиба

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В коалиции «Фронт национального освобождения», которая объединяет отряды вооружённой сирийской оппозиции, сообщили, что начали вывод тяжёлых вооружений из демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб в Сирии.

«Фронт начал выводить тяжёлую военную технику из демилитаризованной зоны», — приводит AFP слова представителя коалиции Наджи Мустафы.

Он отметил, что коалиция оставит в зоне блокпосты с другим вооружением.

Другой представитель одной из группировок, входящих в коалицию, пояснил, что речь идёт о выводе пусковых установок и гранатомётов.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

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