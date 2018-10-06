СМИ: Сирийская оппозиция начала вывод тяжёлых вооружений из Идлиба
«Фронт начал выводить тяжёлую военную технику из демилитаризованной зоны», — приводит AFP слова представителя коалиции Наджи Мустафы.
Он отметил, что коалиция оставит в зоне блокпосты с другим вооружением.
Другой представитель одной из группировок, входящих в коалицию, пояснил, что речь идёт о выводе пусковых установок и гранатомётов.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.