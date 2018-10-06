В трёх населённых пунктах Сирии зафиксированы обстрелы
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«В течение суток зафиксированы обстрелы населённых пунктов Раша, Нахшебба, Икко провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо (дважды)», — приводит РИА Новости его слова.
Савченко добавил, что продолжаются нарушения со стороны бандформирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.