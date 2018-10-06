В трёх населённых пунктах Сирии зафиксированы обстрелы

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы за прошедшие сутки в трёх населённых пунктах в провинции Латакия и дважды — на западных окраинах города Алеппо.
В трёх населённых пунктах Сирии зафиксированы обстрелы
  • Reuters
  • © Ammar Abdullah

«В течение суток зафиксированы обстрелы населённых пунктов Раша, Нахшебба, Икко провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо (дважды)», — приводит РИА Новости его слова.

Савченко добавил, что продолжаются нарушения со стороны бандформирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

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