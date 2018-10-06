СМИ: Военные США собирались применить ядерное оружие во Вьетнаме

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Американские военные намеревались во время войны во Вьетнаме применить ядерное оружие против северовьетнамских сил, однако о готовящейся операции узнал президент США Линдон Джонсон и приказал её прекратить.
СМИ: Военные США собирались применить ядерное оружие во Вьетнаме
  • © AFP

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные документы из архивов.

Сообщается, что в 1968 году главнокомандующий войсками США во Вьетнаме Уильям Уэстморленд начал подготовку к операции под кодовым названием Fracture Jaw («Перелом челюсти»).

Она предусматривала отправку в Южный Вьетнам ядерного оружия для применения его против Северного Вьетнама.

Отмечается, что об операции узнал советник по безопасности президента США Уолт Ростоу и немедленно сообщил об этом Линдону Джонсону, который распорядился прекратить операцию.

Согласно документам, Джонсон не хотел применять ядерное оружие во Вьетнаме, боясь, что это перерастёт в «масштабный конфликт» с участием Китая.

О том, почему, обладая огромным военным потенциалом, США проиграли войну во Вьетнаме, — в материале RT.

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