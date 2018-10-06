В Афганистане выступили против «приватизации» войны в стране ЧВК Academi
- Reuters
Об этом пишет Press TV со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Афганистана.
Там отметили, что власти страны «никогда не допустят, чтобы борьба с терроризмом превратилась в частный бизнес».
Кроме того, в Кабуле добавили, что «новые иностранные безответственные элементы» могут подорвать право афганского народа на самоопределение.
«Афганские силы безопасности и обороны в рамках всех применимых законов страны несут основную ответственность и обладают авторитетом для защиты благородных ценностей ислама, нашего национального суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей любимой страны и народа», — говорится в заявлении Совета безопасности.
Ранее телеканал NBC сообщал, что президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников Совета безопасности своим интересом к предложению Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.
По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана и замене военнослужащих на частных военных.
Также в сентябре парламент Афганистана решил пересмотреть двустороннее соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами после вспышек насилия в стране.