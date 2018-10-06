Путин может посетить Южную Корею в 2019 году

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Российский лидер Владимир Путин планирует посетить Южную Корею по приглашению президента Мун Чжэ Ина в 2019 году, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Путин может посетить Южную Корею в 2019 году
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко добавила, что подготовка визита начинается по линии МИД России.

«Как только визит будет подготовлен и (будут. — RT) согласованы сроки, в будущем году, скорее всего, такой визит состоится», — подчеркнула спикер.

Ранее сообщалось, что власти норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, обратились к премьер-министру королевства Эрне Сульберг с просьбой пригласить Путина на празднование 75-летия освобождения региона от фашистских захватчиков.

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