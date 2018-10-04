Власти норвежского Финнмарка просят премьера пригласить Путина на праздник

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Власти норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью, обратились к премьер-министру королевства Эрне Сульберг с просьбой пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения региона от фашистских захватчиков.
Власти норвежского Финнмарка просят премьера пригласить Путина на праздник
  • Reuters

«Вчера я отправил письмо от имени губернатора Финнмарка и себя лично премьер-министру, в котором написал, что мы ожидаем увидеть на праздновании высшее руководство страны и просим рассмотреть возможность пригласить Владимира Путина», — приводит РИА Новости слова мэра коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсена.

Он отметил, что неоднократно обращался к премьер-министру с просьбой пригласить высшее руководство России на празднование в Киркенес.

По его словам, на торжества в Финнмарк, которые пройдут следующей осенью, приедет король Норвегии Харальд V. 

Ранее сообщалось, что Путин не планирует приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она должна состояться 5 октября в Берлине.

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