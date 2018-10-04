Власти норвежского Финнмарка просят премьера пригласить Путина на праздник
- Reuters
«Вчера я отправил письмо от имени губернатора Финнмарка и себя лично премьер-министру, в котором написал, что мы ожидаем увидеть на праздновании высшее руководство страны и просим рассмотреть возможность пригласить Владимира Путина», — приводит РИА Новости слова мэра коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсена.
Он отметил, что неоднократно обращался к премьер-министру с просьбой пригласить высшее руководство России на празднование в Киркенес.
По его словам, на торжества в Финнмарк, которые пройдут следующей осенью, приедет король Норвегии Харальд V.
Ранее сообщалось, что Путин не планирует приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она должна состояться 5 октября в Берлине.