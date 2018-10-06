МЧС России направило в Индонезию гуманитарную помощь

Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, воздушное судно доставит жителям республики свыше 23 т помощи.

«В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венесуэла выделила Индонезии $10 млн для помощи пострадавшим от землетрясения.

В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на него обрушилось цунами. По последним данным, погибли более 1500 человек.