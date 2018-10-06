МЧС России направило в Индонезию гуманитарную помощь

Короткая ссылка
Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Индонезию с грузом гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
МЧС России направило в Индонезию гуманитарную помощь
  • Reuters

Как отмечается, воздушное судно доставит жителям республики свыше 23 т помощи.

«В состав груза входят передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды, запрашиваемые индонезийской стороной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венесуэла выделила Индонезии $10 млн для помощи пострадавшим от землетрясения.

В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на него обрушилось цунами. По последним данным, погибли более 1500 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить