В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»

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В британском городе Солсбери пройдёт концерт «Из России с любовью», в ходе которого будут сыграны произведения русских композиторов. Об этом пишет The Independent.
В Солсбери состоится концерт «Из России с любовью»
  • © Global Look Press

По данным газеты, концерт состоится недалеко от дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако, как отмечает Джилл Болтон, одна из организаторов, мероприятие «не имеет ничего общего со Скрипалём» и историей с отравлением бывшего офицера.

Издание подчёркивает, что название концерта является отсылкой к одноимённому произведению Яна Флеминга о британском агенте разведки Джеймсе Бонде.

По словам организаторов, в ходе мероприятия будут исполнены произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о «ребрендеринге» британского Солсбери из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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