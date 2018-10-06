Ветеран США заявил об отправке письма с касторовыми семенами Путину

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Ветеран США Уильям Клайд Аллен, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, заявил, что также направил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает Deseret News Utah со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что расследование в отношении Аллена началось после того, как в офисах американских политиков были обнаружены четыре письма, которые предположительно содержали рицин.

По данным издания, эти письма так и не достигли ни Белого дома, ни Пентагона, они  были направлены на анализы. В результате выяснилось, что внутри писем был рицин.

Согласно документам суда, Аллен указал на конвертах свой обратный адрес.

В издании отметили, что Аллен рассказал о покупке примерно 100 касторовых семян, на случай «если произойдёт Третья мировая война».

Также сообщается, что Аллен ранее уже угрожал властям — в 2015 году он отправил в ЦРУ электронное письмо с угрозой убить президента.

В марте стало известно, что житель Массачусетса обвиняется в отправке Дональду Трампу — младшему, сыну президента США Дональда Трампа, нескольких писем с угрозами, в одном из которых содержался белый порошок.

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