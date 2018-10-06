Ветеран США заявил об отправке письма с касторовыми семенами Путину
Отмечается, что расследование в отношении Аллена началось после того, как в офисах американских политиков были обнаружены четыре письма, которые предположительно содержали рицин.
По данным издания, эти письма так и не достигли ни Белого дома, ни Пентагона, они были направлены на анализы. В результате выяснилось, что внутри писем был рицин.
Согласно документам суда, Аллен указал на конвертах свой обратный адрес.
В издании отметили, что Аллен рассказал о покупке примерно 100 касторовых семян, на случай «если произойдёт Третья мировая война».
Также сообщается, что Аллен ранее уже угрожал властям — в 2015 году он отправил в ЦРУ электронное письмо с угрозой убить президента.
В марте стало известно, что житель Массачусетса обвиняется в отправке Дональду Трампу — младшему, сыну президента США Дональда Трампа, нескольких писем с угрозами, в одном из которых содержался белый порошок.