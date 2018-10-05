Посол России в Сан-Марино рассказал о двусторонних отношениях
- Сан-Марино. Архивное фото © РИА Новости
«Между государствами ведётся регулярный диалог по вопросам двусторонних отношений и международной политики. Осуществляются контакты между внешнеполитическими и другими ведомствами», — заявил он.
По его словам, развиваются связи в культурной, туристической и образовательной сферах.
«Россия и Сан-Марино строили отношения на принципах взаимоуважения и дружбы как в самые непростые периоды холодной войны, так и в нынешние времена похолодания между Россией и Западом», — отметил посол.
Он напомнил, что республика не присоединилась к антироссийским санкциям.
Ранее посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер рассказал о двустороннем сотрудничестве в нефтяной и военной сферах.