Посол России в Сан-Марино рассказал о двусторонних отношениях

Посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов в беседе с «Известиями» рассказал об отношениях Москвы и Сан-Марино.

«Между государствами ведётся регулярный диалог по вопросам двусторонних отношений и международной политики. Осуществляются контакты между внешнеполитическими и другими ведомствами», — заявил он.

По его словам, развиваются связи в культурной, туристической и образовательной сферах.

«Россия и Сан-Марино строили отношения на принципах взаимоуважения и дружбы как в самые непростые периоды холодной войны, так и в нынешние времена похолодания между Россией и Западом», — отметил посол.

Он напомнил, что республика не присоединилась к антироссийским санкциям.

Ранее посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер рассказал о двустороннем сотрудничестве в нефтяной и военной сферах.