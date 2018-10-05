Эксперт прокомментировал сообщения о приостановке поставок российских Су-35 Индонезии

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщения о приостановке поставки российских Су-35 Индонезии.
Эксперт прокомментировал сообщения о приостановке поставок российских Су-35 Индонезии
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По словам Кошкина, американскую сторону беспокоит, что Россия производит технику, пользующуюся огромным спросом.

Как отметил эксперт, США хотели бы полностью «купировать» Москву по всем направлениям, чтобы не шли инвестиции.

«Ещё одна их задача связана с тем, чтобы напугать своих союзников и противников возможными санкциями, которые они объявили за потенциальное сотрудничество любых государств с Россией», — сказал Кошкин.

Он добавил, что Китай это не испугало, а Индия подписывает многомиллиардные контракты с Москвой.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон «так и не дал Индонезии гарантий не принимать ограничительные меры».

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