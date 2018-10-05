СМИ: Поставку российских Су-35 Индонезии отложили из-за санкций США

Реализацию российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию отсрочили из-за возможных санкций США. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что на сроках реализации контракта сказались меры, которые США готовы ввести в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

По данным газеты, Вашингтон «так и не дал Индонезии гарантий не применять ограничительные меры».

Отмечается, что договор на поставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Также газета пишет о возможных сложностях, которые могут возникнуть у России. Отмечается, что в ходе реализации договора «планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков».

«Но это чревато для него тяжёлыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и введут против банка санкции», — говорится в статье.

При этом источник газеты заявил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Индонезией и ищет пути выхода из ситуации. По его словам, ситуация является «неприятной, но никак не критичной».

В августе в Индонезии заявили, что ожидают поставку первого из 11 российских Су-35 к октябрю.