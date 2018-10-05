Эксперт прокомментировал слова Трампа о реакции СМИ на его отношение к России и КНДР
- Reuters
«В эпоху постправды, фейковых новостей и альтернативных фактов очевидно, что тема «российского вмешательства» и отношений России и Америки является инструментом внутренней бескомпромиссной борьбы и рычагом давления на Трампа», — сказал Блохин.
Что касается Северной Кореи, то эксперт отметил, что в настоящее время Трамп выглядит как наименьший сторонник давления на Пхеньян.
Ранее Трамп заявил, что если бы он «был грубым» по отношению к России, то СМИ бы сообщили, что он «слишком жёсткий».