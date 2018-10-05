Эксперт прокомментировал слова Трампа о реакции СМИ на его отношение к России и КНДР

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о реакции СМИ на его отношение к России и КНДР.

«В эпоху постправды, фейковых новостей и альтернативных фактов очевидно, что тема «российского вмешательства» и отношений России и Америки является инструментом внутренней бескомпромиссной борьбы и рычагом давления на Трампа», — сказал Блохин.

Что касается Северной Кореи, то эксперт отметил, что в настоящее время Трамп выглядит как наименьший сторонник давления на Пхеньян.

Ранее Трамп заявил, что если бы он «был грубым» по отношению к России, то СМИ бы сообщили, что он «слишком жёсткий».