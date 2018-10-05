Трамп возмутился реакцией СМИ на его отношение к России и КНДР
Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте, запись которого опубликована в Twitter Трампа.
«Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жёстким», — сказал он.
При этом Трамп отметил, что если бы он «был грубым» по отношению к России, то СМИ бы сообщили, что он «слишком жёсткий».
«Это всё фейковые новости», — заключил Трамп.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Трамп намерен улучшать отношения с Москвой.