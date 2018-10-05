Трамп возмутился реакцией СМИ на его отношение к России и КНДР

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Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за того, что «фейковые СМИ» назвали его отношение к России «очень добрым», а к КНДР — «слишком жёстким». 

Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте, запись которого опубликована в Twitter Трампа.

«Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жёстким», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что если бы он «был грубым» по отношению к России, то СМИ бы сообщили, что он «слишком жёсткий». 

«Это всё фейковые новости», — заключил Трамп.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Трамп намерен улучшать отношения с Москвой.

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