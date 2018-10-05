Замглавы МИД КНДР обсудит в Москве ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель главы МИД Северной Кореи обсудит с российскими и китайскими коллегами в Москве ситуацию на Корейском полуострове.

Об этом сообщает посольство России в Пхеньяне.

«4 октября в аэропорту Сунан советник-посланник посольства России А. Востриков проводил заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая вылетела в Москву для участия в двусторонних российско-корейских консультациях по ситуации на Корейском полуострове, а также в первой трёхсторонней (с участием китайских партнёров) встрече на уровне заместителей министров иностранных дел», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове.