МИД России исключил возможность вмешательства в дела США

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает любую возможность вмешательства во внутренние дела США.
МИД России исключил возможность вмешательства в дела США
  • РИА Новости

«Мы видели комментарии о том, что для улучшения отношений с США России необходимо воздерживаться от вмешательства в предвыборные процессы в США и сделать что-то для нормализации обстановки в Донбассе. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться. Исключаем для себя любую перспективу вмешательства во внутренние процессы в США и в любой другой стране», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал мракобесием заявления о «вмешательстве» России в дела США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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