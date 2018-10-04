Туск призвал не сравнивать ЕС и СССР

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Европейский союз нельзя сравнивать с Советским Союзом, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Туск призвал не сравнивать ЕС и СССР
  • © Michael Brochstein
  • globallookpress.com

«Сравнение Европейского союза и Советского Союза так же неразумно, как и оскорбительно», — цитирует The Guardian Туска.

По его словам, СССР — это «тюрьмы и ГУЛАГи, насилие над гражданами и соседями».

«ЕС — это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха», — указал он.

Туск отметил, что как поляк, который «полжизни прожил» в сфере влияния СССР, он знает, о чём говорит.

Ранее МИД Британии призвал ЕС не превращаться в тюрьму, «подобную СССР». 

Британский премьер Тереза Мэй, комментируя заявление, отметила, что два блока не похожи друг на друга.

Эксперт Роман Могилевский прокомментировал ФАН ответ Мэй.

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