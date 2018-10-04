Эксперт оценил обвинения в кибератаках в адрес четверых россиян

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Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT обвинения со стороны Нидерландов в адрес четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку ОЗХО.
Эксперт оценил обвинения в кибератаках в адрес четверых россиян
  • РИА Новости

«Я думаю, что Нидерланды просто оказывают Терезе Мэй некую услугу, чтобы утяжелить её очень легковесную и легкомысленную позицию в отношении России. Этот инцидент случился давно, в апреле, но только сейчас стал достоянием общественности. В этой связи я полагаю, что злонамеренными сейчас являются именно Нидерланды», — считает Мухин.

Ранее власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, а подозреваемые будут высланы из страны.

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