Эксперт оценил обвинения в кибератаках в адрес четверых россиян
- РИА Новости
«Я думаю, что Нидерланды просто оказывают Терезе Мэй некую услугу, чтобы утяжелить её очень легковесную и легкомысленную позицию в отношении России. Этот инцидент случился давно, в апреле, но только сейчас стал достоянием общественности. В этой связи я полагаю, что злонамеренными сейчас являются именно Нидерланды», — считает Мухин.
Ранее власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, а подозреваемые будут высланы из страны.