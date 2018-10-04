Генсек НАТО призвал Россию «прекратить безрассудное поведение»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с властями Нидерландов, которые обвиняют Россию в попытке взломать сеть ОЗХО.

«Союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией. Россия должна прекратить своё безрассудное поведение», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.

В Министерстве обороны Нидерландов ранее заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.