Генсек НАТО призвал Россию «прекратить безрассудное поведение»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с властями Нидерландов, которые обвиняют Россию в попытке взломать сеть ОЗХО.
Генсек НАТО призвал Россию «прекратить безрассудное поведение»
  • Reuters

«Союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией. Россия должна прекратить своё безрассудное поведение», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

В МИД России назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО.

В Министерстве обороны Нидерландов ранее заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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