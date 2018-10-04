В посольстве отвергли обвинения МИД Британии в адрес России в «совершении» кибератак

Посольство России в Лондоне отвергает обвинения британского Министерства иностранных дел в якобы совершении российской стороной серии кибератак. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Данное заявление является безответственным. Оно уже по традиции не подкреплено никакими доказательствами и является ещё одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством», — говорится в тексте.

Также отмечается, что подобные заявления британской стороны «являются грубой дезинформацией».

Ранее правительство Великобритании обвинило Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года.

В декабре 2017 года бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Лондон должны обсуждать сложные вопросы двусторонних отношений, включая тему кибербезопасности.

Как уточнили в российском посольстве, британская сторона впоследствии отказалась от такого диалога.