В МИД России заявили, что Израилю и Ирану неизбежно придётся договариваться

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Израилю и Ирану неизбежно придётся договариваться, пусть даже не в ближайшей перспективе.

«В конечном счёте надо уметь договариваться. Надо учиться договариваться. Пусть эта перспектива сейчас не самая близкая, но она всё равно неизбежная, на мой взгляд», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой как можно скорее провести проверку на складе в Иране, о существовании которого он объявил ранее с трибуны ООН.