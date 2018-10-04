В МИД России заявили, что Израилю и Ирану неизбежно придётся договариваться

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Израилю и Ирану неизбежно придётся договариваться, пусть даже не в ближайшей перспективе.
В МИД России заявили, что Израилю и Ирану неизбежно придётся договариваться
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«В конечном счёте надо уметь договариваться. Надо учиться договариваться. Пусть эта перспектива сейчас не самая близкая, но она всё равно неизбежная, на мой взгляд», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой как можно скорее провести проверку на складе в Иране, о существовании которого он объявил ранее с трибуны ООН.

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