Захарова оценила сравнение «российского вмешательства» с терактами 11 сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала заявление Хиллари Клинтон, которая сравнила «вмешательство России» в американские выборы с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами.

«Что же побуждает Хиллари Клинтон к таким высказываниям? Неужели настолько невозможно принять собственное поражение и собственные ошибки, что приходится делать такие странные, нелепые и дикие заявления? Это печально», — сказала Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию.

В июне также экс-заместитель главы Пентагона по разведке Майкл Викерс сравнил «вмешательство России» в президентские выборы в США с терактами 11 сентября 2001 года.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.