Захарова оценила сравнение «российского вмешательства» с терактами 11 сентября
- РИА Новости
«Что же побуждает Хиллари Клинтон к таким высказываниям? Неужели настолько невозможно принять собственное поражение и собственные ошибки, что приходится делать такие странные, нелепые и дикие заявления? Это печально», — сказала Захарова.
RT ведёт прямую трансляцию.
В июне также экс-заместитель главы Пентагона по разведке Майкл Викерс сравнил «вмешательство России» в президентские выборы в США с терактами 11 сентября 2001 года.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.