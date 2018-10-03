Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября

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Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты в 2016 году Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство России» в американские выборы с произошедшими 11 сентября 2001 года терактами.
Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября
  • Reuters

Об этом пишет журнал The Atlantic.

По её словам, в ситуации с «вмешательством» необходимо разобраться.

«Это первый раз, когда мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали. Ужасный пример, но это как если бы после 11 сентября Джордж Буш сказал: «У меня нет времени для встреч. У меня нет времени беспокоиться об этом», — сказала Клинтон.

В июне экс-заместитель главы Пентагона по разведке Майкл Викерс сравнил «вмешательство России» в президентские выборы в США с терактами 11 сентября 2001 года.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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