МИД назвал дезинформацией сообщения о возможном обмене Сенцова на арестованных в США россиян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией сообщения о возможном обмене приговорённого украинского режиссёра Олега Сенцова на находящихся под стражей в США россиян.
МИД назвал дезинформацией сообщения о возможном обмене Сенцова на арестованных в США россиян
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Мы с удивлением восприняли эти сообщения. Такой договорённости не существует. Это дезинформация», — отметила Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Россия требует от Вашингтона немедленно и без всяких условий освободить арестованную в США Марию Бутину.

Кроме того, она добавила, что Россия продолжит добиваться возвращения домой Виктора Бута и Константина Ярошенко.

RT ведёт прямую трансляцию.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.

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