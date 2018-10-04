МИД назвал дезинформацией сообщения о возможном обмене Сенцова на арестованных в США россиян
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.
«Мы с удивлением восприняли эти сообщения. Такой договорённости не существует. Это дезинформация», — отметила Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном обмене.
Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Россия требует от Вашингтона немедленно и без всяких условий освободить арестованную в США Марию Бутину.
Кроме того, она добавила, что Россия продолжит добиваться возвращения домой Виктора Бута и Константина Ярошенко.
RT ведёт прямую трансляцию.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.
Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ФАН рассказала о перспективах дел Константина Ярошенко, Марии Бутиной и Виктора Бута.