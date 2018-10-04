В МИД России заявили об улучшении условий содержания под стражей в США Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной под стражей значительно улучшились.

Об этом Захарова сказала в ходе еженедельного брифинга.

Она также подчеркнула, что Бутина безосновательно лишена свободы и фактически является политической заключённой.

«Благодаря усилиям российских дипломатов условия пребывания Марии под стражей значительно улучшились. В конце сентября она после долгой изоляции наконец была переведена на общий режим содержания. Теперь её выпускают из камеры, разрешают общаться с другими заключёнными, совершать телефонные звонки. При содействии посольства организована встреча с православным священником», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защите Бутиной не были предоставлены процессуальные документы, в том числе протокол задержания.

RT ведёт прямую трансляцию.