В МИД России заявили об улучшении условий содержания под стражей в США Бутиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной под стражей значительно улучшились.
В МИД России заявили об улучшении условий содержания под стражей в США Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

Об этом Захарова сказала в ходе еженедельного брифинга.

Она также подчеркнула, что Бутина безосновательно лишена свободы и фактически является политической заключённой.

«Благодаря усилиям российских дипломатов условия пребывания Марии под стражей значительно улучшились. В конце сентября она после долгой изоляции наконец была переведена на общий режим содержания. Теперь её выпускают из камеры, разрешают общаться с другими заключёнными, совершать телефонные звонки. При содействии посольства организована встреча с православным священником», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защите Бутиной не были предоставлены процессуальные документы, в том числе протокол задержания.

RT ведёт прямую трансляцию.

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