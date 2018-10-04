США намерены выделить $248 млн на строительство новых военных объектов в Европе

Минобороны США намерено начать строительство новых военных объектов и ремонт уже существующих строений в пяти странах Европы. Соответствующий проект контракта Инженерного корпуса армии США в Европе имеется в распоряжении RT.

Отмечается, что в случае реализации тендера подрядчики получат от Пентагона почти четверть миллиарда долларов.

«Требуемые услуги включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства, перестройки, ремонта или восстановления различных объектов, таких как аэродромы, железнодорожные пути, топливохранилища, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в документе.

Кроме того, подрядчики будут строить и восстанавливать жильё для военных и соответствующую инфраструктуру для нужд американской армии в Европе.

Подробнее — в материале RT.