США намерены выделить $248 млн на строительство новых военных объектов в Европе
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- globallookpress.com
Отмечается, что в случае реализации тендера подрядчики получат от Пентагона почти четверть миллиарда долларов.
«Требуемые услуги включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства, перестройки, ремонта или восстановления различных объектов, таких как аэродромы, железнодорожные пути, топливохранилища, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в документе.
Кроме того, подрядчики будут строить и восстанавливать жильё для военных и соответствующую инфраструктуру для нужд американской армии в Европе.
Подробнее — в материале RT.