США намерены выделить $248 млн на строительство новых военных объектов в Европе

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Минобороны США намерено начать строительство новых военных объектов и ремонт уже существующих строений в пяти странах Европы. Соответствующий проект контракта Инженерного корпуса армии США в Европе имеется в распоряжении RT.
США намерены выделить $248 млн на строительство новых военных объектов в Европе
  • © Stefan Klein
  • globallookpress.com

Отмечается, что в случае реализации тендера подрядчики получат от Пентагона почти четверть миллиарда долларов. 

«Требуемые услуги включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства, перестройки, ремонта или восстановления различных объектов, таких как аэродромы, железнодорожные пути, топливохранилища, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в документе.

Кроме того, подрядчики будут строить и восстанавливать жильё для военных и соответствующую инфраструктуру для нужд американской армии в Европе.

Подробнее — в материале RT.

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