СМИ: Христиане Сирии обратились к России за помощью
«Мы передаём вам это заявление с просьбой одобрить в ближайшие сроки поставку помощи, которая распространялась бы через церкви и христианские организации провинции Хасеке, и включить провинцию в ежегодную программу поддержки ИППО», — цитирует газета обращение.
Отмечается, что к организации обратились официальные представители Сиро-яковитской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Древней Ассирийской церкви Востока и объединения Евангельских христианских церквей — конфессии которых расположены на контролируемом курдской администрацией северо-востоке Сирии.
По данным газеты, одним из поводов для обращения за помощью является притеснение христианских меньшинств со стороны курдской администрации.
Как заявила заместитель председателя ИППО Елена Агапова, решение о предоставлении помощи может быть принято только после ознакомления с обращением и проведения консультаций, в том числе касаемо логистических вопросов.
Ранее в сирийском городе Маалула начали восстанавливать православный храм XIII века.