СМИ: Христиане Сирии обратились к России за помощью

Христиане Сирии обратились к России в лице общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (ИППО) с просьбой оказать гуманитарную помощь. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы передаём вам это заявление с просьбой одобрить в ближайшие сроки поставку помощи, которая распространялась бы через церкви и христианские организации провинции Хасеке, и включить провинцию в ежегодную программу поддержки ИППО», — цитирует газета обращение.

Отмечается, что к организации обратились официальные представители Сиро-яковитской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Древней Ассирийской церкви Востока и объединения Евангельских христианских церквей — конфессии которых расположены на контролируемом курдской администрацией северо-востоке Сирии.

По данным газеты, одним из поводов для обращения за помощью является притеснение христианских меньшинств со стороны курдской администрации.

Как заявила заместитель председателя ИППО Елена Агапова, решение о предоставлении помощи может быть принято только после ознакомления с обращением и проведения консультаций, в том числе касаемо логистических вопросов.

Ранее в сирийском городе Маалула начали восстанавливать православный храм XIII века.