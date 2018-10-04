СМИ сообщили о госпитализации бывшего президента Перу Фухимори

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Бывший президент Перу Альберто Фухимори был госпитализирован в Лиме после того, как суд отменил решение о его помиловании. Об этом информирует портал Comercio.

Отмечается, что Фухимори был доставлен из своего дома в одну из клиник перуанской столицы на автомобиле скорой помощи.

По данным портала, сразу после этого в больницу прибыла судебная полиция для наблюдения за состоянием Фухимори и возможного исполнения решения суда.

Ранее стало известно, что Верховный суд Перу отменил помилование Фухимори, которое было ему даровано в 2017 году.

Фухимори занимал пост президента Перу в 1990—2000 годах. В 2009 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Он был фигурантом дел о политических убийствах, коррупции и растрате. 

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