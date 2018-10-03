Эксперт прокомментировал требование Венгрии не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач прокомментировал в разговоре с RT озвученное главой МИД Венгрии Петером Сийярто требование страны не препятствовать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».

«Этот проект необходим для стран Центральной Европы, потому что без него обеспечить энергетическую безопасность будет довольно проблематично. Кроме того, формируется потребность в новой инфраструктуре на территории Евросоюза. Он вкладывает достаточно большие деньги в надуманные проекты, а там, где они действительно необходимы, создаёт политические препятствия», — считает Гривач.

Эксперт также подчеркнул, что странам, заинтересованным в этом проекте, «нужно занимать более активную позицию».

Ранее Венгрия потребовала от ЕС не мешать реализации проекта «Турецкий поток», чтобы Центральная Европа имела возможность получать благодаря ему российский газ.