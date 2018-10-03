Эксперт прокомментировал требование Венгрии не мешать Европе получать газ по «Турецкому потоку»
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«Этот проект необходим для стран Центральной Европы, потому что без него обеспечить энергетическую безопасность будет довольно проблематично. Кроме того, формируется потребность в новой инфраструктуре на территории Евросоюза. Он вкладывает достаточно большие деньги в надуманные проекты, а там, где они действительно необходимы, создаёт политические препятствия», — считает Гривач.
Эксперт также подчеркнул, что странам, заинтересованным в этом проекте, «нужно занимать более активную позицию».
Ранее Венгрия потребовала от ЕС не мешать реализации проекта «Турецкий поток», чтобы Центральная Европа имела возможность получать благодаря ему российский газ.