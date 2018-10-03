Эксперт прокомментировал решение США денонсировать договор о дружбе с Ираном

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что в Соединённых Штатах приняли решение денонсировать договор о дружбе с Ираном.

«Суд ООН резонно предложил США считаться с подписанными ими же документами. Но Соединённые Штаты всегда говорили, что если любой международный институт примет какое-то решение, противоречащее их интересам, то вместо того, чтобы его выполнять, они это решение просто отменят. На этот раз попался договор 1955 года. Ирану от этого ни лучше, ни хуже, он понимает своё положение», — считает эксперт.

Брутер также отметил, что Соединённые Штаты могут использовать подобный подход в ряде других вопросов.

«Игнорирование американской стороной международных договоров будет только нарастать. Они действуют по принципу «раз подписали и сейчас нас это не устраивает, значит, разорвём». Также США будут поступать и в других невыгодных им ситуациях», — добавил он.

Ранее Майк Помпео заявил, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году.