В Госдуме оценили требование ООН к США об отмене ряда санкций против Ирана

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Международного суда ООН, который потребовал от Соединённых Штатов остановить действие ряда санкций в отношении Ирана.
В Госдуме оценили требование ООН к США об отмене ряда санкций против Ирана
  • РИА Новости

«Хороший знак, что Международный суд ООН выдвинул неполитизированное требование. К сожалению, до этого мы наблюдали, что решения чаще принимаются в пользу США. Но в данной ситуации международное право нарушается настолько, что в ООН не могут закрывать на это глаза», — считает депутат.

Морозов также подчеркнул, что решение Международного суда позволяет рассчитывать на изменения в американской внешней политике.

«Американцы часто практикуют подмену международных правил своими собственными. Это вызывает возмущение и недовольство других стран. Хочется верить, что подобное решение всё-таки сподвигнет США соблюдать общепринятые нормы и не руководствоваться исключительно своими интересами», — заключил он.

Ранее Международный суд ООН потребовал от США остановить в отношении Ирана действие ряда санкций, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить