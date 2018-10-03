В Госдуме оценили требование ООН к США об отмене ряда санкций против Ирана

Член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Международного суда ООН, который потребовал от Соединённых Штатов остановить действие ряда санкций в отношении Ирана.

«Хороший знак, что Международный суд ООН выдвинул неполитизированное требование. К сожалению, до этого мы наблюдали, что решения чаще принимаются в пользу США. Но в данной ситуации международное право нарушается настолько, что в ООН не могут закрывать на это глаза», — считает депутат.

Морозов также подчеркнул, что решение Международного суда позволяет рассчитывать на изменения в американской внешней политике.

«Американцы часто практикуют подмену международных правил своими собственными. Это вызывает возмущение и недовольство других стран. Хочется верить, что подобное решение всё-таки сподвигнет США соблюдать общепринятые нормы и не руководствоваться исключительно своими интересами», — заключил он.

Ранее Международный суд ООН потребовал от США остановить в отношении Ирана действие ряда санкций, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации.