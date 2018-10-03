Эксперт прокомментировал решение суда ООН по санкциям США против Ирана

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Анна Лушникова
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT решение Международного суда ООН, который потребовал от Соединённых Штатов остановить действие ряда санкций в отношении Ирана.
Эксперт прокомментировал решение суда ООН по санкциям США против Ирана
  • РИА Новости

«Уже Совет Безопасности ООН намекает на незаконность американской санкционной системы. Но я сомневаюсь, что для Трампа это является неким знаком и важной составляющей. К сожалению, это вряд ли приведёт к реальной отмене санкций и остановке введения новых. Но в ООН есть серьёзная позиция, распространяющаяся на гуманитарные поставки и авиационные коридоры, которые действительно не могут быть объектами санкционной составляющей», — сказал эксперт.

По его мнению, принятое в ООН решение может сказаться и на странах Европейского союза.

«Я напомню, что Вашингтон точно так же ограничивал гуманитарные поставки в Сирию. Это очень близко к тому, что происходит с Ираном. Есть надежда, что такое заявление со стороны ООН усилит позиции Евросоюза. Страны начнут более активно проводить самостоятельную повестку», — считает Абзалов.

Ранее Международный суд ООН потребовал от США остановить в отношении Ирана действие ряда санкций, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации.

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