Курц: энергоснабжение Европы без России невозможно
- РИА Новости
«Когда я думаю об энергоснабжении Европы и Австрии, то без России здесь не обойтись, нравится это кому-то или нет», — приводит ТАСС слова Курца.
Он отметил, что Россия играет значимую роль по ряду вопросов, которые находятся «в непосредственной близости от ЕС».
Ранее Курц заявил, что Австрия в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2018 года намерена устранить напряжённость в отношениях между Европейским союзом и Россией.