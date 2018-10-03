Курц: энергоснабжение Европы без России невозможно

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что энергоснабжение Европы без России невозможно.
Курц: энергоснабжение Европы без России невозможно
  • РИА Новости

«Когда я думаю об энергоснабжении Европы и Австрии, то без России здесь не обойтись, нравится это кому-то или нет», — приводит ТАСС слова Курца.

Он отметил, что Россия играет значимую роль по ряду вопросов, которые находятся «в непосредственной близости от ЕС». 

Ранее Курц заявил, что Австрия в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2018 года намерена устранить напряжённость в отношениях между Европейским союзом и Россией.

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