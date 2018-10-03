Адвокат: подозреваемый в убийстве россиянки в Бельгии не признаёт вины

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Екатерина Суслова
Адвокат Дмитрий Аникин, представляющий интересы родителей погибшей в Бельгии студентки из России, заявил RT, что подозреваемый в убийстве выходец из Ирана не признаёт своей вины и отказывается отвечать на вопросы полиции.
Адвокат: подозреваемый в убийстве россиянки в Бельгии не признаёт вины
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«Предполагаемый преступник задержан, сейчас его допрашивают, пока он ничего не рассказывает, не признаётся. То говорит, что у него голова болит, то ещё что-то», — сказал юрист.

По его словам, предполагаемым мотивом преступления является ревность. Как он заявил, опрошенные студенты утверждают, что Юлия Соболева и задержанный иранец были знакомы и дружили.

Само убийство произошло в кампусе для студентов, где жил 18-летний афганец Нессар Ж.

«Они (с Юлией Соболевой) раньше состояли в отношениях. Как мы поняли, они расстались, но сейчас мы узнаём, что они всё равно продолжали общаться, может быть, у них были какие-то отношения. Скорее всего, мотивом убийства была ревность», — пояснил адвокат.

По информации следователей, убийца сначала зарезал Юлию, а потом молодого человека.

«Другие студенты видели, как из общежития выходил человек весь в крови. Он сам тоже был поранен, видимо, мальчик (Нессар Ж.) защищался и тоже смог нанести ему ранение», — отметил Аникин.

Накануне СМИ сообщили, что россиянка стала жертвой двойного убийства в студенческом общежитии в бельгийском Кортрейке.

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