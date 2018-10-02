«Речь идёт об уголовном деле»: в посольстве РФ в Бельгии подтвердили информацию о гибели россиянки

Пресс-атташе российского посольства в Бельгии Виолетта Чуракова подтвердила информацию о гибели гражданки России Юлии Соболевой в бельгийском городе Кортрейк. Она отметила, что речь, скорее всего, идёт об уголовном деле. Место происшествия сейчас изучают правоохранительные органы Бельгии. По сообщениям местных СМИ, накануне вечером в общежитии Кортрейка было совершено нападение с применением холодного оружия. Жертвами атаки стали двое студентов — 18-летний выходец из Афганистана и 19-летняя Соболева. Оба от полученных ранений скончались. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве 20-летний гражданин Ирана, обратившийся в районную больницу с порезом руки. Полиция выясняет мотивы преступления.

Официальный представитель российского посольства в Бельгии Виолетта Чуракова подтвердила RT информацию о гибели россиянки 1999 года рождения в бельгийском городе Кортрейк 1 октября.

«В городе Кортрейк действительно погибла россиянка. Речь, скорее всего, идёт об уголовном деле, которое будут расследовать бельгийские правоохранительные органы», — сообщила пресс-атташе посольства РФ в Королевстве Бельгия Виолетта Чуракова.

Ранее издание La Libre сообщило, что в понедельник, 1 октября, в общежитии, расположенном в центре города Кортрейк, было совершено двойное убийство. Жертвами преступления, по данным издания, стали восемнадцатилетний выходец из Афганистана, и, предположительно, студентка из России.

Во вторник, 2 октября, информацию об убийстве россиянки подтвердили в прокуратуре города.

«Нессар Ж., 18-летний афганец, был найден мёртвым на верхнем этаже студенческого общежития. Вторая жертва, чьё тело было обнаружено немного позднее, это россиянка, Юлия С., приблизительно 20 лет, которая проживала в Кюрне (муниципалитет в бельгийской провинции Западная Фландрия. — RT). На обоих телах обнаружены признаки ножевых ранений», — сообщает La Libre со ссылкой на прокурора Тома Янссена.

По информации следствия, подозреваемый — выходец из Ирана 1998 года рождения. Он был задержан местной полицией в больнице, куда пришёл с ножевым ранением руки.

В настоящее время официальная причина случившегося не называется. По версии полиции, убийство могло быть совершено из-за бытового конфликта.

Училась на дизайнера

Погибшей 1 октября Юлии Соболевой было 19 лет. Она обучалась в местной Школе дизайна и искусств, иногда подрабатывала, рассказала RT знавшая семью Соболевых.

«Юля была замечательной девочкой. Училась, иногда подрабатывала и жила в замечательной семье», — рассказала знакомая семьи погибшей.

По её словам, Юля Соболева переехала в Бельгию давно, ещё в 2000 году, вместе с семьей. У нее есть две сестры, которые сейчас также проживают в Бельгии. Собеседница RT отказалась много говорить о погибшей, пояснив, что не знает, не будут ли против родители Юлии.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, до переезда в Бельгию семейство Соболевых проживало в Алма-Ате. Сейчас родители и сёстры Юли Соболевой живут в Кюрне, на территории провинции Западная Фландрия в Бельгии. Старшая сестра Юлии работает в начальной школе, младшая сама ещё школьница.

Другие случаи нападения

В период с января по сентябрь 2018 года в Бельгии было зафиксировано несколько случаев нападений с применением холодного оружия. Так, в январе этого года в городе Гент вооружённый ножом мужчина напал на полицейских. В ответ стражи порядка открыли применили огнестрельное оружие, и нападавший был госпитализирован.



Широкий резонанс вызвало нападение с применением ножа в бельгийском городе Моресне-Шапель в августе 2018 года. Инцидент произошёл у ресторана Le Ramier. Нападавший вошёл в здание ресторана и ударил ножом управляющую, её дочь и свекровь. Помимо трёх жертв нападения, госпитализировали ещё четверых посетителей. Злоумышленник скончался на месте преступления. Местные власти сообщили, что связи с терроризмом в нападении нет.

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17 сентября неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в парке Маскимильян в Брюсселе. В ответ полиция открыла огонь по нападавшему.

В соседней Франции только за это лето произошло не менее трёх нападений с использованием ножа. В большинстве случаев атаки с применением холодного оружия были признаны террористическими.

Подобная ситуация складывается и в других странах Западной Европы. В частности случаи нападений с использованием ножа были зафиксированы в Германии, Великобритании и Испании. Так, 20 августа в Каталонии мужчина, вооружившись ножом, зашёл в полицейский участок с целью напасть на сотрудников.

Аналогичный инцидент произошёл в июле в немецком городе Любек. 34-летний мужчина иранского происхождения напал на пассажиров рейсового автобуса. Тогда пострадали 14 человек, двое из которых получили серьёзные ножевые ранения.