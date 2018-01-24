СМИ: В Бельгии неизвестный напал на полицейских с ножом

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В Бельгии вооружённый ножом мужчина напал на полицейских, после чего стражи порядка открыли по злоумышленнику стрельбу. Инцидент произошёл в городе Гент, в настоящее время нападавший госпитализирован, сообщает издание Le Soir.

Отмечается, что происшествие оценивается как «серьёзное». По данному факту прокуратура начала расследование.

Ранее трое вооружённых ножами заключённых совершили нападение на смотрителей тюрьмы в коммуне Борго на Корсике.

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