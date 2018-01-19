На Корсике заключённые напали с ножами на смотрителей

Трое вооружённых ножами заключённых совершили нападение на смотрителей тюрьмы в коммуне Борго на Корсике, передаёт France 3.

По предварительным данным, в результате нападения двое сотрудников пенитенциарного учреждения получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

Отмечается, что прокуратура Бастии начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что жандармерия применила силу для разгона акции протеста смотрителей тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем.

Во Франции всю неделю проходят акции протеста сотрудников тюрем: они требуют усилить меры безопасности в местах заключения.