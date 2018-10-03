Эксперт объяснил сравнение Клинтон «российского вмешательства» с терактами 11 сентября

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Анастасия Румянцева
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT сравнение бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон российского «вмешательства» в американские выборы 2016 года с серией терактов, совершённых в Америке 11 сентября 2001 года.
Эксперт объяснил сравнение Клинтон «российского вмешательства» с терактами 11 сентября
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«Идёт борьба за конгресс. Упование на 9/11 — форма мобилизации электората демократической партии. Хиллари Клинтон немного выходит в тираж, потому что иногда и среди республиканцев тоже говорят, что все эти «вмешательства» создают угрозу, равносильную национальным потрясениям. Этот призыв обращён к сторонникам демократической партии. В основном, это относится к афроамериканцам, латиноамериканцам, которые традиционно на промежуточных выборах проявляют большую пассивность. Поэтому считается, что главный залог победы демократов — высокая явка», — отметил Васильев.

Эксперт отметил, что также Клинтон такими провокационными заявлениями пытается напомнить о себе.

«В демократической партии идёт процесс обновления. Корпус кандидатов обновлён, это молодые люди, смотрят на таких, как Клинтон как на вчерашний день. Она хочет остаться на плаву. Это перипетии американской внутриполитической борьбы», — заключил Васильев.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое России «вмешательство» в американские выборы 2016 года с серией терактов, совершённых в Америке 11 сентября 2001 года.

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