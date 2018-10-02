В Совфеде прокомментировали публикацию The Guardian о книге про Скрипаля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал публикацию британской газеты The Guardian о книге про экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это вообще какая-то довольно мутная история. Потому что нам с самого начала было понятно, что Москва не имеет никакого отношения к этому инциденту», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что книга британского журналиста Марка Урбана была написана на основе бесед со Скрипалём в 2017 году. Она появится в продаже на этой неделе.

Как писала The Guardian, поначалу Скрипаль отказывался «признавать, что стал целью Кремля».

В сентябре ведущий научный сотрудник центра британских исследований Елена Ананьева в беседе с Nation News оценила заявление Лондона о невозможности ввести санкции против России по делу Скрипалей до брексита.